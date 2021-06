Huck deseja boa sorte a Tiago Leifert, que assume programa no lugar de Faustão

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Usando sua conta no Instagram, o apresentador Tiago Leifert escreveu sobre assumir, a partir deste domingo, 20, o lugar que era do "amigo e incentivador" Fausto Silva. Com a saída de Faustão, que foi contratado pela Band, Leifert assume o posto interinamente do programa, que agora é intitulado Super Dança dos Famosos.

Após o post ser publicado, vários amigos e colegas comentaram esse novo desafio de Leifert, como foi o caso do também apresentador Luciano Huck, que deverá assumir o horário que era de Faustão, a partir do ano que vem. Huck desejou sorte ao colega.