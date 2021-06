Sessão da tarde: ‘Um amor verdadeiro’ é exibido nesta terça (22)

CB Correio Braziliense

(crédito: Hallmark Channel/ divulgação)

Durante uma noite chuvosa, Bailey, que está vestida de noiva e com três cachorros, está vagando pela rua e pedindo para entrar em um restaurante que acabou de fechar. Os donos do estabelecimento, Louie e Nikki deixam ela entrar e contar como chegou até lá. Bailey é professora e não tem muita sorte no amor.

Apaixonada por animais, a professora herdou os cachorros dos seus últimos namorados. Ela só não imaginava que os cachorros revelariam o caminho para o seu grande amor. Este é o enredo de Um amor verdadeiro, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (22/6).

O elenco conta com a participação de Erika Christensen, Jeremy Guilbaut, Emily Holmes, Jesse Hutch, Tyron Leitso e Teryl Rothery.

Confira o trailer: