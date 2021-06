Trapper brasiliense PiátheKid lança single em parceria com Jojo Baby

CB Correio Braziliense

PiátheKid em clipe do novo single 'Lxxx' - (crédito: Juliana Uepa/Divulgação)

PiátheKid, agora artista do selo Obi Music, inicia um novo ciclo na carreira com o lançamento de Lxxx, produzido por Jojo Baby. Na música, o trapper traz a questão da prosperidade e autoestima preta. O single, que conta com videoclipe, está disponível desde sexta-feira (18/6) em todas as plataformas de streaming e no YouTube.

Depois da trajetória na cena underground, como artista independente e integrante do coletivo de trap NoName Mob, o cantor e compositor do Distrito Federal, PiátheKid, demonstra nova identidade musical e profissional. Tal característica apresenta-se na sonoridade da música, um trap com timbres sintéticos e, ao mesmo tempo, orgânicos.

Gravado na BC Music, em Ceilândia, Lxxx tem como proposta motivar as pessoas a lutar pelos sonhos, com foco e sem distrações. “A ideia que tento passar é sobre a vontade de avançar, de fazer as coisas do jeito certo e buscar sempre o progresso", afirma o cantor em nota. A ideia é aproximar o público da alma do artista e do lugar em que a música foi produzida, o home studio no Guará do beatmaker brasiliense Jojo Baby, responsável pela produção musical do novo single.

Essa é a terceira parceria realizada entre os dois artistas, mas, dessa vez, todos os passos do lançamento foram realizados e conduzidos pelo selo Obi Music. "A gente se admira bastante. Na fase de produção, a disposição das melodias e timbres em que o Jojo incorporou ao single facilitaram o processo de composição da música, que parte muito da minha habilidade lírica", comenta PiátheKid.

Anteriormente, o trapper participou dos singles Vagabundo, de Kel, e Requisitado, presente no EP Sonho-Miragem, de Jojo. Confira o clipe de Lxxx: