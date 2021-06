Madonna posta foto com a família em celebração do Dia dos Pais

AE Agência Estado

(crédito: ANGELA WEISS/AFP)

A cantora Madonna postou no domingo, 20, em seu Instagram uma foto ao lado do pai, Silvio Ciccone, de 90 anos, e dos filhos. A foto foi publicada em celebração ao Dia dos Pais, que é comemorado nos Estados Unidos tradicionalmente no terceiro domingo de junho.

"Feliz Dia dos Pais... nós somos excelentes pais", escreveu Madonna na legenda da foto tirada em um jardim ao lado do pai e dos filhos Lourdes, de 24 anos, David e Mercy, de 15, e as gêmeas Estere e Stelle, de 8 anos.

Madonna está morando novamente nos Estados Unidos após deixar Lisboa, em Portugal. Ela contou a novidade aos seus milhões de fãs no Twitter. "Nova vida, Nova York, reinvenção".