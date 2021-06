Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (22/6)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Castiga tua ansiedade



Data estelar: Mercúrio retoma progradação; Lua cresce em Sagitário.



Desperta com tranquilidade, rejeitando sumariamente a chata da ansiedade, que te soprará afirmações insidiosas em teu ouvido, dando a entender que te darás mal durante o dia, ou que não terás força para enfrentar o necessário ou, ainda, que tua vida esteja toda errada. A ansiedade é irmã do medo, cheia de argumentos sofisticados para te convencer de que tudo, finalmente, dará errado. Até 9h56 a Lua estará Vazia, e acordar com este fenômeno em andamento sempre provoca ataques de ansiedade. A partir desse horário, entra no mundo com vigor e atrevimento, para ser mais do que tua ansiedade, para a colocar em seu devido lugar, para a castigar com tua indiferença. Aprenderás, com o tempo, que o medo não é uma profecia de desastre, mas uma medida sensível de que tens capacidade de enfrentar o que vem por aí.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São tantas coisas que precisam ser organizadas, que a alma fica cansada antes mesmo de começar. Evite se acomodar nesse desânimo, é preciso continuar em frente, apesar de tudo e de todos. Está tudo em andamento.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite congelar suas finanças, adote uma postura dinâmica, porque diante das indefinições do mundo, o pior que você poderia fazer é reter todos seus recursos à espera de que as coisas se definam. Isso não vai acontecer.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça suas resoluções na intimidade de sua alma, mas não se esqueça de que não é suficiente as formular interiormente, é preciso encontrar a hora certa para as colocar em prática, abrindo caminhos. É por aí.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As dúvidas e os dilemas irão se dissipando aos poucos, você não precisa acelerar o processo. Apenas deixe fluir tudo e siga você pela linha de menor resistência, isto é, não se alimentando de nenhum tipo de conflito.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As orientações que você precisa não provirão das pessoas que normalmente você procura para isso, mas de pessoas desconhecidas, de algumas que, pela aparência, você nem se aproximaria. Nem tudo está onde é buscado.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que desandou ainda tem chances de andar novamente, mas nada disso acontecerá por si só. Você precisa tomar as devidas iniciativas e se atrever a intervir, mesmo com a barriga embrulhada de medo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O esclarecimento não virá de ninguém, você o terá de garimpar, fazendo suas investigações e pondo à prova suas descobertas, porque no meio dessas haverá muitas fantasias envolvidas também. São coisas diferentes.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em algum lugar de sua alma está o conhecimento de que sem confiança mutua, nada de bom acontecerá. As coisas boas começam a acontecer, mas logo elas ficam contaminadas pela desconfiança, e degringolam.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Uma dose de conflito é necessária, porque não se pode relevar tudo que as pessoas fazem e que atormenta sua alma. Porém, tampouco se pode viver em perpétuo conflito, como se não houvesse outra coisa a fazer.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

São as pequenas coisas do dia a dia, quando encaradas com carinho e devida atenção, que fazem a delícia da vida, porque não se pode depender de grandes eventos para isso, que acontecem muito raramente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pequenas celebrações são importantes, porque mesmo que as pessoas não entendam seus motivos, o valor dessas reside em seu coração se abrir para o regozijo disponível. Faça tudo com discrição, para evitar críticas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coloque um ponto final nas indefinições, porque mesmo que você não tenha claro, ainda, todo o panorama, valerá mais a pena fazer algumas resoluções temporárias para que as coisas adquiram dinamismo. Tudo em movimento.