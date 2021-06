Foo Fighters faz show histórico para vacinados em Nova York

JM João Mello/UAI

(crédito: Divulgação)

Enquanto a população brasileira faz planos para depois da vacinação, outros lugares no mundo já vivem dias dignos do 'velho normal'. Nova Iorque, por exemplo, foi palco para um show histórico do Foo Fighters, que tocou para mais de 15 mil pessoas vacinadas no Madison Square Garden.



Com o avanço da imunização em NY, com mais de 70% da população contemplada, cenas como as do show da banda de Dave Grohl vão se tornando cada vez mais comuns. Para participar da celebração, o público precisou apresentar um comprovante que garante que o imunizante foi aplicado. Já os menores de 16 anos, precisaram apresentar teste de COVID negativo, além de estarem na presença de um adulto vacinado.

A decisão despertou a ira da parcela anti-vacina da população de Nova Iorque. Alguns grupos chegaram a protestar do lado de fora da arena contra a obrigação de se vacinar para entrar no evento

Ao todo, os vacinados a banda tocar 24 músicas,em um setlist bem variado, que contou com grandes hits, mas não deixou de lado as músicas do novo disco, Medicine at midnight. Confira algumas imagens postadas por fãs nas redes sociais: