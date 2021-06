Justin Bieber e Hailey Baldwin se encontram com o presidente da França, em Paris

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/Facebook)

Justin Bieber e sua esposa, Hailey Baldwin, estão na França e foram vistos andando pelas ruas da capital. O casal teve um encontro muito importante e esteve com o presidente Emmanuel Macron, conforme o BFMTV informou.



De acordo com o site, o cantor está de passagem por Paris e pediu o encontro com o mandatário francês. Durante o encontro, Macron e Bieber debateram pautas que envolvem a juventude. Justin publicou uma foto do encontro em seu instagram.

Na publicação, os dois posam com suas respectivas espsoas: Hailey Bieber e Brigitte, casada com o Presidente da República.