Emilia Pederson lança clipe de 'Do you think of me too?'

A cantora Emilia Pederson vai lançar o clipe da faixa Do you think of me too?. A estreia está marcada para esta terça-feira (22/6), a partir das 12h. A direção do vídeo fica por conta da própria Emilia, que também compôs a canção. A produção do projeto foi feita por Eren Cannata, que trabalhou no último disco da Demi Lovato, Dancing with the devil. Do you think of me too? é um eletropop e fala sobre o início de um romance. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais.



Emilia é filha de mãe brasileira e pai dinamarquês. Nascida na Dinamarca, mudou-se para os Estados Unidos aos 7 anos e sempre gostou de cantar. A artista define seu estilo como um “pop descompromissado”. Atualmente, ela tem seis singles lançados, mais de 56 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além do lançamento do clipe de Do you think of me too?, a artista se prepara para a estreia do filme Diários de intercâmbio, no qual faz uma participação. O longa é estrelado por Larissa Manoela.