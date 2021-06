Ademaravilha fecha parceria para produção de conteúdo com a Globoplay

CB Correio Braziliense

A atriz e influencer vai produzir conteúdo para o Instagram, Tik Tok e youTube - (crédito: Divulgação)

Ademara Barros, atriz e jornalista, mais conhecida como Ademaravilha fechou parceria com o serviço de streaming da Rede Globo, a Globoplay. Durante os meses de junho, julho e agosto a influencer irá produzir conteúdos para o Instagram, Tik Tok e Youtube da plataforma de streaming Globoplay.



A artista ficou conhecida na internet por gravar vídeos de humor. Desde imitação de famosos a sátiras cheias de críticas sociais, Ademara tem milhões de seguidores nas redes sociais. Agora, na Globoplay, os fãs podem esperar sátiras ainda mais instigantes e vídeos recheados de humor e identificação.



Com mais de quatro milhões de curtidas no Tik Tok, Ademara faz parte do squad de influenciadores das lojas Americanas e apresenta um quadro junto com a ex-BBB, Ana Clara, no YouTube da marca. Além da parceria com a Globoplay e Americanas, a pernambucana trabalhou com grandes empresas, como Netflix, Brastemp e Natura.