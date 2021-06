Chaves volta à TV com novos episódios 50 anos após estreia da série original

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Divulgação / Televisa)

Após 50 anos da exibição do primeiro episódio da série mexicana, Chaves ganhará um remake na Disney+. A informação veio por meio do jornal argentino Clarín, que informou que o Grupo Chespirito e a plataforma de streaming fecharam acordo nesta segunda-feira (21/6).

O remake contará com elenco de crianças ao invés de adultos e se chamará "La vecindad del Chavo" (A Vila do Chaves, em português). Segundo a publicação, estão fechadas 2 temporadas da série, até então, além da exibição dos episódios da década de 70, já conhecido pelos fãs, no catálogo do serviço de streaming.

O anuncio oficial da Disney+ deve sair na próxima semana. O primeiro episódio da original "Chaves del ocho" foi exibido em 20 de junho de 1971.

Sucesso

A série, dublada em mais de 50 idiomas, ficou muito famosa no Brasil desde a década de 1970. Nas TVs brasileiras, já foi transmitido pelo SBT, Multishow, TBS, Cartoon Network, e Boomerang.

Após prolemas contratuais com o Grupo Cherespito e a Televisa, a exibição do programa ficou indisponível para todos os canais e serviços de streaming.

Até a morte do criador e ator de Chaves, Roberto Gómez Bolaños, em 2014, a Televisa já havia faturado US$ 1,7 bilhão, segundo a revista Forbes.

*Yasmin Ibrahim, sob supervisão de Ed Wanderley