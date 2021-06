Com casos de covid na equipe, a São Paulo Companhia de Dança adia espetáculo

AE Agência Estado

Apesar de todos os cuidados que foram tomados, a SPCD informa precisou adiar as apresentações que estavam programadas para os dias 24 a 27 de junho, após casos de covid-19 terem sido detectados na equipe do grupo. A descoberta se deu durante as testagens regulares realizadas como parte dos protocolos de segurança para a produção dos espetáculos.

Os ingressos adquiridos pelo público para ver presencialmente ao espetáculo Giselle, no Teatro Sérgio Cardoso, serão reembolsados ou poderão ser usados em uma próxima apresentação.

Comunicamos que as apresentações da Temporada 2021 da São Paulo Companhia de Dança no Teatro Sérgio Cardoso, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, programadas para os dias 24 a 27 de junho, foram adiadas após a detecção de casos de Covid-19 na equipe da SPCD durante as testagens regulares realizadas como parte dos protocolos de segurança para a produção dos espetáculos.

O público que adquiriu ingressos para a temporada, bem como os assinantes da São Paulo Companhia de Dança, poderão utilizar os créditos em futuras apresentações da Companhia nos termos da Lei 14.046, de 2020. Para solicitação de reembolso dos ingressos adquiridos de forma avulsa, por cartão de crédito ou boleto, entre em contato pelo chat disponível no site https://ajuda-bileto-sympla.zendesk.com/hc/pt-br. Em caso de compra em dinheiro, é necessário comparecer presencialmente à bilheteria do teatro.

A saúde é prioridade inquestionável para o funcionamento dos programas e instituições culturais. Em consequência, esta medida foi tomada para garantir a segurança do público, da equipe de bailarinos, produção e técnicos. As novas datas das apresentações estão previstas para setembro e serão divulgadas em breve.

