Mallu Coelho, cantora brasiliense, traz novo single na sexta (25/6)

CB Correio Braziliense

Mallu Coelho: marca próxima de 100 mil visualizações e lançamento de single - (crédito: LivFotografia/ Divulgação)

Mais uma revelação da música local a cantora e compositora Mallu Coelho, aos 18 anos, terá o portfólio incrementado pelo lançamento do single Boatos. Com o sonho de viver da música, Mallu, desde os 16 anos, se dedica à carreira. "Quando cantei minha primeira música autoral e o público cantou junto comigo, eu me emocionei", comenta a artista, no material de divulgação do single.

Com vertente de músicas autorais, a jovem cantora alcançou quase 100 mil visualizações, via canal dela no YouTube. Mais de 10 mil vezes visualizado, o vídeo da música Não estamos sós atesta o sucesso. Na trajetória musical, Mallu já esteve em São Paulo e gravou com artistas de Florianópolis e Porto Alegre.

No clipe para Boatos há um contorno pop e uma onda descontraída e mostra uma famosa de Brasília administrando boatos de internet. O tema é romântico.

Lançamento Boatos, de Mallu Coelho

Em 25 de junho, no YouTube e Spotify

(no canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWCoKI05Rm0MsJ1Q-SsFvWA)