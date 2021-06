Nanda Costa compartilha foto da esposa fazendo topless e se declara

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nanda Costa se derreteu nas redes sociais ao publicar um clique da esposa, Lan Lanh, fazendo topless. No último domingo (20/06), a percussionista tomava banho de sol quando foi fotografada.

Usando apenas uma toalha, Lan apareceu na varanda e recebeu uma declaração da atriz. "Meu esquema preferido" escreveu Nanda na legenda. Nos comentários, seguidores do casal se derreteram: "Beijo pra vocês duas! Saúde pra vocês duas! Amor pra vocês duas", disse um internauta. "Que registro lindo", escreveu outro seguidor.

As artistas estão juntas há mais de sete anos. O romance, porém, só veio a público no Dia dos Namorados de 2018. No ano seguinte, o casal oficializou a união.

Nanda também recebeu uma declaração da amada, pois a cantora publicou uma foto da atriz: "Um domingo de paz e amor, pra gente seguir em frente. É o que desejo a todos nós", começou Lan.

Ela ainda citou uma frase de John Lennon: "A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Desfrute cada momento de sua vida, e tenha ótimos motivos para sorrir e agradecer a Deus. Te amo, Fê", escreveu.

Além dos comentários 'pra lá' de fofos, a atriz também respondeu na publicação. "Eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder, são tuas até morrer" respondeu Nanda Costa.