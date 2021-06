Atriz Mabel Calzolari morre aos 21 anos, no Rio, vítima de doença rara

RN Ronayre Nunes

A atriz Mabel Calzolari morreu, nesta terça-feira (22/6), com apenas 21 anos. Mãe de um filho de quase 2 anos, Mabel lutou durante anos contra a aracnoidite torácica, uma doença rara que afeta a medula espinhal. A atriz estava internada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro.



Pelas redes sociais, a amiga de Mabel e também atriz Monique Curi contou que a jovem sofreu uma parada respiratória e cardíaca que levaram ao falecimento.

O diagnóstico de Mabel para a aracnoidite torácica ocorreu ainda em 2019, logo após o nascimento do filho. A doença que causa uma inflamação na medula pode levar até a paraplegia, em decorrência da compressão do tecido nervoso da espinha.

Desde que começou o tratamento, Mabel compartilhava com os seguidores nas redes sociais detalhes da doença rara. Em março, a atriz passou pela sétima cirurgia para tratar a aracnoidite torácica e tranquilizou os fãs: "Complementando, ao todo foram sete cirurgias e eu poderia ter ficado tetraplégica ou morrer. Graças a Deus deu tudo certo. Dessa cirurgia não pode ter nenhum erro. Vou para casa bem. Obrigada por todas as mensagens, têm me dado muita força".

O também ator João Fernandes, pai do filho de Mabel, foi outro que veio a público lamentar a morte da atriz: "Hoje, eu perdi minha vizinha, minha amiga, inspiração, namorada, noiva, ex, amiga, parceira e mãe do meu filho".

Mabel Calzolari esteve na TV no elenco de Orgulho e paixão, exibida pela Rede Globo em 2018.