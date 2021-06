DJ Dom Moses morre após sofrer um infarto, aos 49 anos

PZ Prisley Zuse*

Conhecido como DJ Dom Moses, Moisés Luís Garibaldi Pinto, 49 anos, morreu na tarde de segunta-feira (22/6) após sofrer um mal súbito. O artista estava estava a caminho de um Posto de Saúde na Asa Sul para tomar a vacina da gripe quando passou mal.

O DJ foi socorrido por pessoas que estavam no local. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, porém não conseguiram reanimar o artista. A informação foi confirmada pelos irmãos e amigos próximos do DJ. Dom Moses não era casado e não tinha filhos.

Moisés Luís Garibaldi Pinto, mais conhecido por DJ Dom Moses ou também por DJ Nego Moita, era carioca e flamenguista. Morava em Brasília desde pequeno, onde iniciou sua carreira na música como DJ em 1998. Aprendeu a tocar instrumentos musicais com o pai, que era militar e fazia parte da orquestra da corporação.

O irmão mais novo do artista, Carlos Henrique Garibaldi, comentou que o DJ era bem humorado e sempre estava colocando uma música para animar a todos. “Estamos abalados com a notícia e resolvendo a parte burocrática. Nós somos cinco irmãos e moramos juntos aqui em Brasília. Ele ia fazer 50 anos mês que vem, no dia 22 de julho”, completou Carlos Henrique.

A morte do artista pegou todos de surpresa, principalmente o amigo André Gallo, que havia combinado de encontrar o amigo naquela tarde. “Estava esperando por ele quando comecei a receber ligações. Fui direto para a casa dele para saber exatamente o que tinha ocorrido. Ele vai fazer muita falta”. Gallo conta que o amigo era muito fã do Paralamas do Sucesso. “Ele era apaixonado pela banda, tanto que virou amigo dos caras”, relembrou Gallo.

O DJ e Gallo eram amigos desde a adolescência e se conheceram em 1985, na quadra onde moravam. "Nos conhecemos andando de bicicleta, embaixo do bloco. Eu tinha 14 anos e ele era mais novo. Ficamos muito amigos desde então. Ele vai ficar lembrado não só pela música, mas pelo seu bom humor", diz Gallo.

Paulo Mesquita conheceu o DJ em 2007, quando o convidou para participar de um projeto chamado Paulo Mesquita convida, no bar O'Rilley. “O projeto durou três anos e viramos amigos. Ele sempre soube muito de música, muito rico culturalmente, me impressionava o conhecido dele. Ele tocava de tudo, principalmente rock e jazz”, finalizou.

O produtor Cláudio Torres comentou que o DJ participou de alguns dos seus projetos, como o Churrasck'n'roll, e que vai lembrar dele como uma pessoa muito querida. “A memória que fica é de um cara extremamente cordato, que tratava todos de uma forma muito carinhosa. Ele sempre teve uma sensibilidade legal com a música, pois sabia animar o evento de uma forma especial”, completou Cláudio.

O DJ participou de eventos como a Festa do Balako, Galo Cego, Churrasck'n'roll, Bar Beco, Paulo Mesquita convida, Bar O'Rilley entre outros. Amigos do artista prestaram homenagens nas redes socais. Confira:

