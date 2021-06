Estilista Ronaldo Fraga abre edição on-line da São Paulo Fashion Week

CB Correio Braziliense

Região do Cariri inspirou o estilista - (crédito: Felipe Gombossy/Divulgação)

Nesta quarta-feira (23/6), começa mais uma edição on-line da São Paulo Fashion Week (SPFW). Com o título Festival SPFW + Regeneração, o evento pode ser acompanhado pelo site oficial. Neste ano, a SPFW ocorre até domingo (27/6) com curadoria de Marcello Dantas. Para abrir o evento de moda, o estilista mineiro Ronaldo Fraga apresenta a nova coleção em formato de curta-metragem às 18h30.

Intitulada Terra de gigantes, a nova coleção de Ronaldo Fraga foi inspirada no Cariri cearense e no contato com culturas locais. Ele viajou até a região do Ceará e se encantou pelas histórias do povo. Para auxiliar o estilista, ele contou com um projeto capitaneado pelo Sesc do Ceará em parceria com o setor de moda do Senac. Assim, Ronaldo realizou encontros virtuais com alunos para acompanhar o processo de montagem da coleção durante dois meses.

Para a edição de inverno 2014, Ronaldo Fraga também utilizou influências nordestinas na coleção Carne seca. Nesse trabalho, ele usou referências como o alagoano Graciliano Ramos, o pernambucano João Cabral de Melo Neto e o mestre do couro Espedito Seleiro, de Nova Olinda. Na coleção deste ano, o estilista aproveitou as experiências anteriores para montar Terra de gigantes.

Além de Ronaldo Fraga, outros estilistas veteranos estarão presentes no evento, como Gloria Coelho, Isabela Capeto e João Pimenta. A novidade da edição é a participação do projeto Sankofa, o coletivo criado pela plataforma Pretos na Moda, que reúne estilistas negros dos ateliês Mão de Mãe, Az Marias, Meninos Rei, Mile Lab, Naya Violeta, Santa Resistência, Silverio e Ta Studios.

Confira a programação:

Quarta-feira (23/6):

18h30 – Ronaldo Fraga

19h30 – Aluf

19h45 – Sankofa: Ateliê de Mãe

19h50 – Sankofa: Meninos Rei

20h15 – Anacê

20h45 – Samuel Cirnansck

21h10 – ÀLG

21h40 – Lilly Sarti

Quinta-feira (24/6):

19h – Igor Dadona

19h30 – Ronaldo Silvestre

19h45 – Sankofa: AZ Marias

19h50 – Sankofa: Naya Violeta

20h15 – Isabela Capeto

20h40 – Martins

21h10 – Modem

21h40 – Triya

21h55 – Another Place

Sexta-feira (25/6):

19h – Gloria Coelho

19h30 – Esfér

19h45 – Sankofa: Santa Resistência

19h50 – Sankofa: Mile Lab

20h15 – Juliana Jabour

20h40 – A.Niemeyer

21h10 – Apartamento 03

21h40 – João Pimenta

21h55 – Neith Nyer

Sábado (26/6):

19h – Rocio Canvas

19h30 – LED

19h45 – Sankofa: TA Studios

19h50 – Sankofa: Silvério

20h15 – Freiheit

20h40 – Neriage

21h10 – Misci

21h40 – Carol Bassi

21h55 – Isaac Silva

Domingo (27/6):

19h – Wilson Ranieri

19h30 – Soul Basico

19h45 – Victor Da Justa

20h15 – Ponto Firme

20h40 – Renata Buzzo

21h10 – Weider Silveiro

21h40 – Walério Araújo

21h55 – Flavia Aranha