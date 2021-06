Assados do Fred promove temporada junina com comidas típicas

CB Correio Braziliense

Nesta quinta-feira (24/06), dia de São João, o Assados do Fred lança uma temporada dos quitutes da época na parrilla. A ideia é apresentar um cardápio típico juntamente com as carnes nobres preparadas para os clientes. O Assados do Fred é localizado na Asa Sul, na entrada da SQS 306, e fica aberto das 18h às 22h30 nas quintas e sextas-feiras. No fim de semana, funciona entre 12h e 16h.

Além de fogueira salsichão, chocolate quente, canjica, doces típicos e marshmallow assado, a programação gastronômica contará com pratos como ancho, chorizo, tomahawk, filé de sobrecoxa e legumes defumados. A temporada de São João na parrilla vai até 24 de julho, em ambiente aberto, arejado e seguro.

Campanha Aconchego

Durante a temporada junina do Assados do Fred, os clientes podem levar agasalhos e cobertores e depositar em caixas que estarão à disposição no local. Em forma de agradecimento, os clientes doadores receberão um kit de doces juninos (uma trouxinha recheada de doces típicos). A intenção é ajudar a aquecer crianças e adultos em situação de rua durante o período mais frio do ano.

São João do Assados do Fred

Até 24 de julho, quintas e sextas-Feiras, das 18h às 22h30, e finais de semana das 12h às 16h. SQS 306, na entrada da quadra.