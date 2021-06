Sessão da tarde: ‘Bilhete de loteria’ é exibido nesta sexta (25)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/ Warner Bros. Pictures)

Kevin Carson é um jovem que vive com a mente ocupada por seus projetos até que ele ganha 370 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato em segredo. No entanto, as notícias se espalham rápido e Kevin tem que sobreviver ao fim de semana com os vizinhos gananciosos que sabem que ele tem o bilhete premiado. Este é o enredo de Bilhete de loteria, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (25/6).

O filme americano com a participação dos atores Shad Moss, Brandon T. Jackson, Naturi Naughton e Loretta Devine.

Confira o trailer: