Kleber Mendonça Filho será integrante do júri do Festival de Cannes

Kleber Mendonça já foi um dos premiados no festival, com o filme 'Bacurau' - (crédito: Loic Venance/AFP - 18/5/16)

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho foi anunciado, nesta quinta-feira (24/6), como integrante do júri principal do Festival de Cannes. A informação foi dada pela organização do evento, que ocorrerá entre os dias 6 a 17 de julho na França.

"Eu não vou ao cinema há 15 meses. E que júri incrível. Obrigado, Cannes", compartilhou Kleber Mendonça no Twitter.

Ao lado do brasileiro, os atores Song Kang-ho e Tahar Rahim, as atrizes Maggie Gyllenhaal e Mélanie Laurent, as diretoras Jessica Hausner e Mati Diop, e a cantora Mylène Farmer completam o júri do festival. O cineasta Spike Lee é o responsável por presidir o grupo, se consagrando como o primeiro afro-americano a ocupar o posto.

Kleber Mendonça já competiu duas vezes pela Palma de Ouro, prêmio de maior prestígio do festival, vencendo, em 2019, com Bacurau. Este ano, o troféu será entregue a um dos 24 nomeados no último dia do evento (17/7).