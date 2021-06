MB Millena Brasil*

Banda MC Jazz e Buiu animam noite desta sexta-feira (25/6) no Bistrô Na Vila - (crédito: Divulgação )

Nesta sexta-feira (25), às 20h, o restaurante Na Vila promove a 9ª edição do projeto Jazz Na Vila com a banda brasiliense MC Jazz. Desta vez, o evento vai contar com a participação de Buiu, trompetista que acompanhou o sexteto no programa do Jô Soares.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NA VILA (@bistronavila)

Conhecida em Brasília, a MC Jazz é formada pelos músicos Marcos Brito (bateria), Cléo Monteiro (voz), José Cabreira (teclado) e Rob da Cunha (baixo). Alguns membros são conhecidos pela banda Satisfaction.

O grupo faz parte do projeto de jazz do Bistrô Na Vila, espaço que aposta na diversidade musical e cobra, pela apresentação, uma contribuição espontânea de R$ 20. “Quarta e quinta a gente tem o MPB. Sexta tem esse projeto do jazz que é fantástico. No sábado também tem MPB e domingo um chorinho. Então, a gente tem uma uma semana cultural muito legal lá”, explica Fabrícia Ramiro, sócia-proprietária do Na Vila.

O Bistrô Na Vila se localiza no início do Setor Hoteleiro e de Turismo Norte, logo após a igreja de madeira Nossa Senhora do Rosário de Pompéia.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Jazz Na Vila com a banda MC Jazz e Buiu

25 de junho (sexta-feira), às 20h. Contribuição espontânea: R$ 20. Endereço: Acampamento DFL Rua 8 Lote 8 Loja 5, Vila Planalto.

*Estagiária sob a supervisão de