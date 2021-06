Jennifer Aniston esclarece relação com Brad Pitt: 'Somos amigos'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

Em entrevista recente, Jennifer Aniston, 52 anos, esclareceu sua atual relação com o ex-marido, Brad Pitt. Apesar dos boatos, a atriz diz que são amigos e que não há constrangimento entre eles.



Ela também comentou sobre a leitura ao vivo de Fast Times at Ridgemont High, que os dois fizeram juntos em setembro de 2020. Na ocasião, fãs começaram a achar que algo a mais estava acontecendo.

A mesa de leitura do roteiro desse filme, que foi lançado em 1982, foi a propósito de arrecadar recursos para o combate da covid-19 e para a Reform Alliance, organização que defende a reforma do sistema prisional americano.

"Foi absolutamente divertido. Brad e eu somos amigos, somos amigos. Nós nos falamos, e absolutamente não tem estranheza nenhuma, exceto para todos que provavelmente assistiram e estavam querendo que houvesse, ou presumiram que houvesse", disse a atriz no programa The Howard Stern Show.

Em março deste ano, uma fonte revelou a um jornal britânico que os dois estavam se reencontrando. “Brad se sentiu mal com o que fez Jennifer passar, mas eles se resolveram e começaram do zero. Quanto mais conversavam, mais percebiam o quanto sentiam falta um do outro como amigos”, disse. Aparentemente, não passava de uma suposição.



Aniston apareceu, recentemente, no especial de Friends, que estreou em maio. Sobre o assunto, ela diz que se reunir com o elenco foi como reencontrar a família. “Eu não tenho irmãos. É como eu presumo que irmãos sejam”.