Novo filme da franquia 'Transformers' tem título divulgado

CB Correio Braziliense

(crédito: Paramount Pictures/Divulgação)

Na terça-feira (22/6), a Paramount revelou, pelas redes sociais, o título do sétimo filme de Transformers, que será O despertar das feras. Além disso, o estúdio divulgou que a produção começou e chega aos cinemas em 2022. Confira:

A batalha na Terra não é mais só entre Autobots e Decepticons... os Maximals, Predacons e Terrorcons também vêm pra briga



A produção começou: #Transformers: O Despertar das Feras chega aos cinemas em 2022! pic.twitter.com/HT51U6RFE7 — Paramount Brasil (@ParamountBrasil) June 22, 2021

De acordo com informações do portal Deadline, o novo filme dos Transformers será ambientado em 1994. A história se passa, principalmente, no Brooklyn, em Nova York, mas o filme promete trazer cenas em Machu Picchu, no Peru.

O herói central é o personagem Optimus Prime. Transformers: O despertar das feras pretende apresentar um confronto entre diferentes tribos de robôs alienígenas. Uma dessas raças é conhecida por assumir a forma animal no disfarce.

Anthony Ramos, ator de Hamilton e protagonista de Em um bairro de Nova York, vai interpretar um veterinário militar e a atriz Dominique Fishback, de Judas e o messias negro, será uma pesquisadora de artefatos.

Transformers: O despertar das feras conta com a direção de Steven Caple Jr. e com os roteiristas Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters.