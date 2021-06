CB Correio Braziliense

Consciência

São apenas olhos

aqueles que me olham

e não me amedrontam

São pontas de um tempo

que não reconhece futuro

e o passado é apenas

a geometria do escuro.

E mesmo que não conheças

o mês de junho,

deixes a mala pronta,

rasgues os rascunhos,

incineres os sapatos

e que tua voz esteja firme

para quando deixares para trás

o rebanho que te oprime

Ana Maria Lopes