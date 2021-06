Pabllo Vittar revela gostar de todos os sexos: 'Gosto de corpos'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A drag queen e cantora Pabllo Vittar cedeu uma entrevista ao jornal Globo, que foi ao ar nesta quinta-feira (24/06) e revelou que se sente atraída por todos os sexos, sem se limitar.

Ela também comentou que não utiliza muito enchimentos nos seios, especialmente em shows e demais apresentações: "Não adianta, posso estar vestida no Gucci mais incrível que todo mundo só quer saber onde escondi meu pa*", revela.

"Sou rapariga mesmo. Não namoro porque gosto de ficar com muita gente. Fico com mulheres, homens héteros, homens gays... Gosto de corpos"

Contou a artista

Recentemente, Vittar compartilhou a capa de seu novo single, chamado "Triste com T", nesta última quarta-feira (23/06). A canção faz parte do novo álbum de Pabllo, chamado Batidão Tropical, com previsão de lançamento para esta quinta-feira (24/06) ás 21h.

Além dos nomes das duas músicas, sabe-se somente que o álbum foi produzido por Rodrigo Gorky e que conta com a participação da cantora Duda Beat em uma faixa