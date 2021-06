Aos 71 anos, Mamma Bruschetta oficializa nome social: 'Me vejo como Mamma'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Aos 71 anos, Mamma Bruschetta alterou seu RG para constar seu nome social. Nascida Luiz Henrique, a artista decidiu mudar o documento para se apresentar integralmente como a sua personagem mais famosa.

"Assumi apenas a pessoa que me representa”, diz ela ao Notícias da TV. “Eu me considero como a Mamma. Uma mulher como todas as pessoas que se veem como mulher”. A atriz deu vida à Mamma Bruschetta durante os 15 anos que trabalhou no programa Mulheres, da TV Gazeta

Com o passar dos anos, a personagem virou seu alter ego. Para ela, as duas personalidades viraram uma coisa só: "Acordo como Mamma, durmo como Mamma, saio na rua como Mamma, trabalho como Mamma. Então, me vejo como Mamma".

Ela ainda explica como foi o processo de alteração do nome. Ela se dirigiu ao Poupatempo para tirar uma segunda via do RG, quando os próprios atendentes da unidade sugeriram a alteração no documento. Eles explicaram para ela a definição de nome social, que se refere à forma pela qual uma pessoa travesti ou transexual é socialmente reconhecida.

A artista não hesitou e aceitou a mudança. "As pessoas me conhecem como Mamma Bruschetta, e eu adorei o nome social. Basta ir ao Poupatempo e requerer. Hoje é um direito. Foi superfácil e rápido", disse ao site. Para inclusão do nome social no novo RG, o cidadão maior de 18 anos deve preencher e assinar um formulário específico. Foi o que ela fez.

"O Luiz Henrique ainda me representa, e sempre me representará. Devo a minha vida a Deus, aos meus pais e, principalmente, ao Luiz", diz Mamma sobre o seu passado.