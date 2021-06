Belo tem dinheiro bloqueado pela Justiça em processo movido por Denilson

JM João Mello/UAI

(crédito: Divulgação/Reprodução/Twiter/Montagem)

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor arrecadado por Belo nos shows realizados nos dias 11 e 12 de junho fosse penhorado. O motivo é o pagamento de uma dívida do cantor com Denilson, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira. As informações foram reveladas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, no A tarde é sua, de Sonia Abrão.

O 'calote' de Belo em Denilson é famoso na internet. O atual comentarista esportivo nunca escondeu e chegou a falar sobre isso publicamente, tanto em entrevistas, como em outros programas que o convidavam.

Tudo começou há 21 anos, quando o pentacampeão processou Belo por quebra de contrato. Muitos não sabem, mas Denilson tinha direitos do grupo Soweto, que projetou o cantor para sua carreira solo. Com a saída artista, o ex-atleta pediu indenização.

A decisão foi assinada pelo juiz de Direito Carlos Mazza Britto Melfi, que determinou que o valor fosse depositado diretamente na conta do boleiro. O Belo in concert, especial de dois shows do pagodeiro, foi realizado no fim de semana do Dia dos namorados e teve ingressos esgotados.