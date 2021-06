Campeão do The voice Brasil é hospitalizado após sofrer acidente de carro

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O cantor Victor Alves, de 20 anos, foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas após sofrer um acidente de carro na Linha amarela, via expressa do Rio de Janeiro. Para acalmar o público do campeão do The voice Brasil 2020, a assessoria do artista publicou uma nota e revelou que o estado de Victor é estável.

"A assessoria de imprensa do cantor Victor Alves vem por meio desta nota comunicar que ele sofreu um acidente pela manhã desta quinta-feira (24/06), na linha amarela, sentido Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor se encontra neste momento em atendimento médico no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde está realizando exames. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o estado de saúde do cantor é estável", informou a equipe do artista.

Segundo o ISTOE, o veículo ficou completamente amassado e foi parar na contramão da via, ocupando uma das três faixas da estrada.

Victor foi campeão do programa musical no #TimeIza, jurada do reality. Na final, o carioca impressionou a todos com uma bonita apresentação de Diamonds, um dos grandes hits de Rihanna, uma das cantoras preferidas de sua mentora. Confira: