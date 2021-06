Milionária! Simone mostra fotos de mansão comprada nos Estados Unidos

PU Portal UAI

(crédito: Instagram/Reprodução)

Simone, da dupla Simone e Simaria, é uma das coleguinhas que são tão amadas no país. Juntas, as irmãs conquistaram uma legião de fãs e com o talento musical alcançaram um patamar de sucesso elevado.

Assim como outros artistas que esbanjam luxos e o patrimônio que construíram, agora foi a vez de Simone surpreender internautas ao mostrar a nova mansão da família nos Estados Unidos.

Em seu Instagram, a designer de interiores responsável pela casa de Simone que fica localizada na Flórida, Juliana Fernandes, , revelou detalhes de vários cômodos assim como, de alguns quartos com decoração personalizada. Dentre os temas presentes estão "Rei Leão", "Aladdin", "Star Wars" e "Avatar", onde Henry, de 6 anos, e Zaya, de 4 meses, poderão se divertir.

A cantora Simone, que ainda não conheceu o imóvel pessoalmente, se emocionou ao ver as filmagens: "Gente, que lindo, que chique! Meu Deus, que benção. Obrigada a todo mundo, obrigada, Deus", declarou ela.

Além dos nove quartos, a residência de Simone ainda conta com piscina, ampla sala de jogos, de estar e jantar e sala de TV voltada para as crianças, com decoração voltada ao personagem Mickey Mouse já que está localizada em Orlando, local próximo ao resort de entretenimento Walt Disney World.