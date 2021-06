Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (28/6)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Normalização do sofrimento



Data estelar: Vênus e Júpiter em quincunce; Lua míngua em Peixes.



Se um dia fizeres a contabilidade sincera de tua existência, que concluirias? Que passaste mais tempo sofrendo ou em regozijo? Provavelmente, terás sofrido mais, porque está tudo estruturado para isso, a demanda popular é pelo sofrimento, enquanto o regozijo é visto com desconfiança, como algo proibido, algo que, inclusive, precisa ser experimentado com discrição, para não atrair a atenção dos que defendem com extrema severidade o status quo do sofrimento. Mas, apesar da normalidade do sofrer, a alma não se acomoda nessa condição, porque lhe é estranha, apesar de normal. Se o sofrimento fosse aceito sem restrições, então as salas terapêuticas estariam vazias, mas é o contrário, e está certo, mas o que tu precisas mesmo é aceitar a alegria com a mesma naturalidade com que aceitas o sofrimento.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em nome de tudo andar da melhor maneira possível, você precisará fazer alguns sacrifícios, abrindo mão de certas prerrogativas para que a divisão dos benefícios seja mais ampla, abrangendo todas as pessoas envolvidas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seus hábitos não precisam ser preservados acima de tudo que de novo anda acontecendo. Hábitos são importantes, porém, neste momento é ainda mais importante que você encontre o fio da meada das novidades em andamento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você não precisa fazer piruetas nem manobras arriscadas para progredir, apenas seguir a linha estabelecida pelos planejamentos, se atendo à persistência. Assim, o progresso se dará de forma segura e tranquila.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As mensagens que tocam sua alma, assim o fazem porque de alguma maneira poderiam ter sido enunciadas por você, mas foram lidas e ouvidas através de outras pessoas. Não importa de quem são as mensagens, só o conteúdo delas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A urgência de experimentar um pouco de prazer, entretenimento e boa vida é tamanha, que sua alma corre o risco de não medir gastos. De vez em quando é bom deixar de lado a prudência, é insano viver sob restrições.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Suas intenções, por mais discretas e aparentemente ocultas que sejam, acabarão ficando evidentes, porque as pessoas percebem tudo ou, pelo menos, algumas delas são astutas o suficiente para entender o jogo. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As expectativas que as pessoas têm sobre os assuntos em andamento deixam sua alma com um pé atrás, desconfiada de que tudo não passe de fogo de palha. Talvez sua alma esteja certa, mas não custa experimentar um pouco.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça do seu trabalho a principal fonte de regozijo, porque nele sua alma encontrará produtividade e a construção de vínculos que servirão para muitas outras coisas no futuro. Apaixone-se pelo seu trabalho.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Por enquanto, a melhor maneira de viajar longe é o fazer mentalmente, com a ajuda de imagens e histórias, dadas as restrições de movimento que o mundo ainda impõe. Isso não é pouca coisa, valorize e mente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em alguns casos, sua intenção é a melhor do mundo, mas quando suas palavras chegam aos ouvidos das pessoas, elas são interpretadas de forma distorcida, e o resultado é o contrário ao desejado.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os conselhos sensatos que as pessoas oferecem não convencem sua alma, pelo contrário, chegam como restrições desnecessárias a você. Só a prática e suas consequências dirão quem estava com a razão. Em frente então.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encontrar regozijo nas pequenas delícias da vida cotidiana, isso é possível, mas requer que você mude o olhar, o tirando do modo automático e se focando na maravilha que é respirar entre o céu e a terra. Outro ponto de vista.