Conheça as várias faces de artistas do mundo POP

PI Pedro Ibarra*

Liniker em Manhãs de setembro - (crédito: Amazon Prime Video/Divulgação)

A arte é múltipla e vários artistas têm se aventurado em mais de uma frente para desenvolver uma carreira mais completa. Atores que cantam, cantores que atuam, dançarinos na moda, já não é de hoje que artistas brasileiros têm investido em várias facetas. Atualmente, alguns nomes se mostram expoentes no que diz respeito a multiplicidade e a arte ganha figuras completas e complexas para ficar de olho.

Quando anunciada como protagonista da série da Amazon Prime Video, Manhãs de setembro, Liniker era uma aposta da plataforma. Cantora de sucesso, com muitos fãs e que tocou em alguns dos maiores festivais, Liniker nunca havia atuado e estrearia já como a protagonista Cassandra, uma mulher trans que tem a vida bagunçada após descobrir um filho de 10 anos de antes da transição, na série lançada na última sexta.

“A Liniker se definiu para mim como uma atriz que aconteceu de ser cantora”, afirma Luís Pinheiro, diretor da produção, sobre o desempenho da artista na primeira temporada. “Ela se mostrou uma atriz de cinema, amei trabalhar com ela”, acrescenta. “Liniker é uma atriz deslumbrante, eu não tinha a menor dúvida de que seria”, afirma Karina Telles, atriz conhecida pelos filmes Benzinho e Bacurau, que divide cena com a cantora na série.

Liniker pontuou que nem tudo foi tão simples nessa jornada como atriz. A pandemia atrasou o processo e toda preparação teve que ser on-line, mas foi tudo feito com parcimônia e sem pressa. “Eu comecei a minha preparação em 2019, então, foi quase um ano on-line, até a gente começar as trocas de elenco, também on-line. A gente foi se encontrar só no aeroporto indo para o Uruguai para gravar”, conta.

Fazendo de tudo

A carioca Clarissa Müller é uma influencer consolidada nas redes sociais que acumula mais de 600 mil seguidores só no Instagram. Ela investiu na carreira de atriz tendo feito participações em Malhação, a personagem Cecília no longa Ana e Vitória, e interpretado Priscilla no recém-lançado Me sinto bem com você, da Amazon Prime Video, e agora está lançando o primeiro EP, homônimo, como cantora. “Comecei a cantar justamente depois que eu iniciei a atuar”, destaca.

Ela lembra que foi do filme Ana e Vitória, um musical, que ela percebeu o interesse em soltar a voz, começou a postar covers curtos nas redes sociais e viu o público se inflamando para que ela lançasse algo próprio. “As pessoas me pediam muito”, recorda-se a influencer. “Conforme eu fui evoluindo na carreira de atriz, entendendo, aprofundando e estudando mais arte, eu fui percebendo coisas dentro de mim que queria que saíssem, e acabaram saindo de mim em forma de música e de poesia”, reflete.

Outros artistas que são polivalentes e têm investido muito nisso são os três irmãos Faíska, Fumassa e Gegê, que formam o grupo Os 22 do Passinho. Eles têm carreira como dançarinos, em que apareceram em clipes de nomes como Ludmilla e Nego do Borel; atores, também participaram de Malhação; modelos, com editorial recente na revista inglesa Dazed; e estão no processo de divulgação do terceiro single da carreira, Coração de sonhador. “Nós sempre quisemos ser dançarinos de artistas. Quando começamos a trabalhar com esses artistas, percebemos que poderíamos ser artistas também”, conta Faíska sobre o processo de descobrir essa multiplicidade.

Os três jovens de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, já conquistaram muito e ainda nem chegaram aos 25 anos, tudo de forma espontânea a partir de um vídeo que lançaram dançando, que estourou no YouTube. “Foi tudo bem do nada, um contato foi levando a outro. A gente não esperava que seria tudo tão rápido”, conta Gegê.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira