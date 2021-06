Leandra Leal detona Bolsonaro no Altas Horas: 'não foi uma escolha difícil'

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Leandra Leal foi uma das convidadas do Altas Horas que foi exibido no último sábado (27/06). Durante uma conversa com Serginho Groisman, a atriz falou duramente a respeito do atual Presidente, Jair Bolsonaro. A fala acabou viralizando durante a madrugada nas redes sociais:

"Acho que tem uma autocrítica que a sociedade tem que fazer agora. Como a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Ele já falava sobre preconceito, já destilava o seu ódio, já falava sobre homofobia, já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Quem se permitiu achar que foi uma escolha difícil, relativizou a homofobia, o racismo", pontuou a atriz. Confira o momento da fala contundente da artista:

'Tire o presidente'



Leandra tem se posicionado duramente contra o atual Governo antes mesmo do início da pandemia. Recentemente, ela criou uma série de conteúdos a respeito do uso da máscara PFF2, uma das mais seguras para a proteção contra a COVID-19.

Durante um vídeo, ela realizou uma experiência curiosa: usando o item de proteção, pintou toda a região do rosto e a parte protegida com a PFF2 não se sujou em nada. Confira: