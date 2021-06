Morre o jornalista e escritor Artur Xexéo, aos 69 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

Morreu, na noite deste domingo (27/6), no Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Artur Xexéo. A informação foi confirmada pela Rede Globo, onde ele era comentarista de cultura. Ele tinha 69 anos e tratava um linfoma descoberto há duas semanas.



Xexéo começou no jornalismo ainda em 1978 no Jornal do Brasil. Em 2000, o jornalista migrou para o jornal O Globo. Trabalhou ainda nas revistas Veja e Isto É. Nos últimos anos, ele se dedicava a ser comentarista na GloboNews e na CBN.

Artur Xexéo também escreveu diversas peças de teatro como “A Garota do Biquíni Vermelho” e “Nós sempre teremos Paris”.

A morte do jornalista foi lamentada nas redes sociais por diversos jornalistas como Reinaldo Azevedo, Ancelmo Gois e Chico Barney. "Vai deixar uma saudade profunda neste colunista, que teve o privilégio de trabalhar com Xexéo, além de contar com a sua generosa amizade. É pena!", escreveu Ancelmo Gois.