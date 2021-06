Rapper Cardi B anuncia que espera segundo filho

A rapper Cardi B usou as redes sociais para anunciar que está grávida do segundo filho.



No Instagram, a norte-americana postou uma foto mostrando a barriga. Na legenda, escreveu #2.

Cardi B já é mãe de Kulture Kiari Cephus, de dois anos, fruto do seu relacionamento com o rapper Offset.

No Twitter, os fãs da rapper comemoraram a novidade.

Cardi B literalmente fez o twitter balançar essa noite com o anúncio da GRAVIDEZ! pic.twitter.com/hGt2MejDvz

e do nada Cardi b aparece grávida com um barrigão enorme no #BETAwards toda linda top modelo pic.twitter.com/aYzgMpHKUl