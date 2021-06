Após repercussão, Fernanda Venturini volta atrás: 'Se fosse contra não teria me vacinado'

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes Sociais/ reprodução )

A ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini usou as redes sociais neste domingo (27/6) para se retratar sobre um vídeo em que se dizia "contra a vacina".



Segundo a atleta, se ela fosse antivacina não teria se vacinado. Venturini se imunizou neste sábado (26/6) com uma dose da Pfizer.

"Estou aqui para tira um mal-entendido porque eu fui muito mal interpretada quando eu falei da vacina. Vocês acham que estou feliz com as mais de 500 mil mortes que o Brasil teve e os milhões de mortes pelo mundo? Vocês acham? Se eu fosse contra, não teria me vacinado", disse.

Fernanda disse que foi xingada e pediu mais educação. Ao se vacinar, Venturini disse ser "contra a vacina". Mas como quer "viajar o mundo" iria tomar. "Vou tomar Pfizer que eu acho que é menos pior", completou.