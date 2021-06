Novo single de Babu Santana critica Bolsonaro e fala sobre racismo

CB Correio Braziliense

(crédito: Christoffer Pixinine/Divulgação)

O ex-BBB, cantor e ator Babu Santana lançara na próxima terça-feira (29/6) o single Me falta ar, composto por Manuh e Kowl. A letra do rap, publicada nesta segunda-feira (28/6) pelo Uol, é uma saraivada de críticas à política brasileira, com referências ao presidente Jair Bolsonaro, e à sociedade racista, com citação do assassinato de George Floyd.

Em Me falta ar, Babu canta, entre outras coisas, que a população é que paga o preço da corrupção e que o Brasil sofre, mas não tanto quanto Belém ou Manaus durante a pandemia. O refrão acusa: "De ternos fardados/ Roubando/ Matando bilhões".

Confira a letra de Me falta ar

Me falta ar (Autores: Manuh e Kowl)

Agora opressor

Se deixado guiar

Com coração

Cheio de rancor

Candidatos

Tão perfeitos

Por dentro

Só imperfeição

Manipulando o povo

Com sua conversação

Sem prefeito

Que só faz mal feito

E a população

É quem paga o preço

Por culpa de tanta

Corrupção

Ação que eles dizem fazer

E o povo quem

Sofre sem ter o que comer

Lamentável

Quantos vi se perder

O mundo tá cheio disso

De pessoas fascínoras

Que só funcionam

Em função de grana

Enquanto rico esbanja

Outros fazem a grama

De cama

Ficando sem opção

E o sistema sem saber

Cria mais um vilão

Com cano na mão

Longe do campo de visão

Só observando

Os movimentos

Moleque que antes

Não era conhecido

Hoje procurado

Como assassino

Antes oprimido

Agora opressor

Se deixando guiar

Com coração

Cheio de rancor

E no final das contas

Mais um inocente

Apago pago

Com a própria vida

O resultado de tanta

Negligência

São os menores de 15

Envolvidos na violência

Com sangue nos olhos

Tocando terror

Por entre as avenidas

A vida se resume

Em segundo milésimos

Centésimos

Mas pra cada um

A vida tem seu valor

Ela caminha junto

Com o tempo

O tempo todo

Alguns nem viu

Porque piscou

Refrão: De ternos fardados

Roubando

Matando bilhões

Me falta ar

Mas eu não tô tão mal

Quanto as pessoas que sobrevivem

Lá em Manaus

Lá em Belém também

Amazonas

Tá em todo lugar

Tipo George Floyd

Me falta SP RJ CDD PPG Rocinha Jaca e Arara

Me falta ar

Enquanto o mito ataca quem quer ajudar