(crédito: Reprodução/Instagram @casa_albuquerque)

Os meios dias marca a primeira exposição individual de José Bechara em Brasília. Inicialmente prevista para maio de 2020, mas adiada devido à pandemia, a apresentação será exibida até 24 de julho, na Casa Albuquerque Galeria de Arte.

O título da exposição foi inspirado pelo horário em que o artista passou a se perceber mais produtivo no ateliê, local onde passou grande parte do tempo durante o período de distanciamento social exigido pela pandemia. Além da produtividade, Os meios dias remete à percepção cronológica da sociedade, que foi alterada nos últimos tempos devido à pandemia.

Formado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, do Rio de Janeiro, Bechara é um dos mais relevantes artistas contemporâneos brasileiros. A relevância do artista também se estende pela cena internacional, com obras expostas em países como França, Alemanha e Estados Unidos.



Serviço

Os meios dias

Casa Albuquerque Galeria de Arte. Até 24 de julho. De segunda a sexta das 10h às 19h e aos sábados às 13h