Fundo nórdico de mercado audiovisual projeta adesão nacional

Fundo nórdico deverá auxiliar produções brasileiras - (crédito: Maurenilson Freire/ CB DA Press)

Produtores de conteúdos audiovisuais em busca de financiamentos projetos terão chance de estímulo, no dia 29 (terça), com a plataforma que reúne a Ponte Nórdica e o Show Me The Fund (parceria entre o Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso), apta a apresentar o Sorfond. Trata-se de um fundo norueguês para o desenvolvimento de projetos de ficção e documentário. O evento será transmitido ao vivo, às 11h, via Zoom. Para participar é necessária inscrição prévia, diante das vagas limitadas.

O gerente do fundo norueguês, Per Eirki Gilsvik, apresentará a oportunidade com detalhes para a aplicação de projetos no fundo. Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso fará a mediação do anúncio, que terá tradução simultânea para o português. Uma gravação do encontro virtual será disponibilizada no canal do Projeto Paradiso e do MIS São Paulo.