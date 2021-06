Inscrições abertas para 7ª edição do festival Brasília Photo Show

CB Correio Braziliense

(crédito: Ricardo Q T Rodrigues)

Estão abertas as inscrições da 7ª edição do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show. Com curadoria do BPS Group, a edição deste ano conta com a participação de fotógrafos iniciantes e veteranos, que disputarão as estatuetas da premiação prevista para novembro deste ano. Os interessados poderão se inscrever no site do festival.

“A fotografia sempre será instrumento de conexão, apreço e reflexão. Não importa o que está diante dos olhos atentos do fotógrafo, estamos sempre prontos para gerar uma experiência e uma percepção surpreendente em quem aprecia essa arte”, afirma Edu Vergara, idealizador e curador do BPS, em material de divulgação.

Em 2020, foram recebidas 15.300 fotografias, totalizando mais de 75 milhões de views nas redes sociais do festival. “É o que sempre reforço, hoje, todos somos fotógrafos com câmeras prontas para registrar o extraordinário ou o incrivelmente ordinário. O Festival é um palco para novos talentos, e para antigos também”, completa.

Exposições presenciais

A mostra da 6ª edição será apresentada nas estações do Metrô-DF, com a exibição das 132 fotos vencedoras das 22 categorias de 2020. Serão seis fotografias de cada categoria, que ficarão disponíveis de 26 de junho a 26 de agosto.

Entre 15 de julho e 31 de agosto, a exposição será exibida em São Paulo e vai apresentar 35 imagens premiadas nas seis primeiras edições do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show, tiradas por fotógrafos do estado.

Os espectadores fora do eixo Brasília-São Paulo poderão prestigiar as coletâneas pela plataforma de exposições virtuais 3D BPS Grand Gallery. Uma ferramenta totalmente virtual e que pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. “Por um valor muitíssimo acessível aos fotógrafos, os trabalhos são expostos em altíssima qualidade. A plataforma da exposição permite que o visitante caminhe pelos corredores e aprecie detalhes do registro”, pontua Rodrigo Nimer, diretor executivo do BPS Group.

Inscrições

De 26 de junho a 26 de agosto no site do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show.