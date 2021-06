Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (29/6)

OQ Oscar Quiroga

Sofrer: o tema principal



Data estelar: Lua míngua em Peixes.



A normalização do sofrimento está arraigada em nossa humanidade, e isso cria problemas artificiais que roubam nosso tempo, obstaculizando o regozijo alegre com que poderíamos, ou deveríamos, existir. Tanto é assim que, ao conversarmos com outras pessoas, se o tema é o sofrimento, isso produz extroversão e despudor, todo mundo expõe sem censura o que lhes acontece, ou os problemas de seus conhecidos, num frenesi tal que chega a parecer que as pessoas competem para ver quem sofre mais, quem sofre melhor. Porém, se o tema é a experiência da alegria e do regozijo, as reações são discretas, ou hipócritas, com o oculto desejo de que isso acabe logo, porque, de fato, não estaríamos aqui para ser alegres, mas para sofrer. Não se trata de vivermos como se nada sofrido acontecesse, mas de não fazer do sofrimento o tema principal da vida.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tome distância de tudo e de todos para observar com imparcialidade o curso dos eventos. A palavra imparcialidade ocupa um lugar de destaque neste momento, porque não se trata de apoiar uns em contra de outros. Equilíbrio.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça um pouco de política, porque este momento traz à mesa interesses discordantes, que precisam encontrar um ponto em comum, já que ninguém abrirá mão de suas prerrogativas. Há de haver lugar para todos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Procure fazer coisas que agradem a audiência. Nem sempre será bom jogar para a plateia, mas tampouco seria sábio que você dispensasse sumariamente o interesse a respeito das reações e comentários das pessoas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Amplie seus pontos de vista, se atreva a enxergar as coisas como as pessoas que você detesta as veem. Isso fará com que, por um instante ao menos, você consiga estabelecer uma relação de empatia que amplia o entendimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Realizar os sonhos ou ficar sonhando? Uma coisa é certa, o primeiro passo para a realização dos sonhos é despertar e observar os recursos disponíveis para, em seguida, se lançar à louca aventura de tentar uma e outra vez.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando os adversários ficam evidentes, a primeira reação é de desgosto, mas se você a superar, logo perceberá a vantagem de ter na mira as pessoas que se converteram em suas adversárias. Ponha elas na mira.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O momento encerra inúmeras potencialidades, mas que estão todas ocultas sob a camada da banalidade cotidiana e, por isso, são difíceis de perceber quando você continua no modo automático do dia a dia. Abra os olhos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Um pouco de alívio dos tormentos e perrengues, isso é fundamental. Por que não agora? Neste momento, com certeza, você encontrará mais chances para que essa celebração aconteça sem tropeços. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Chega uma hora em que a paciência acaba e se torna necessário colocar um ponto final nas questões que atazanam, que nem mesmo saem do lugar ou evoluem num ou noutro sentido. Sua alma não nasceu para ficar estacionada.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uma movimentação maior de tudo não significa avanço algum. Isso só acontecerá se você tiver um plano e organizar a dinâmica existente de acordo com esse. Se não tiver um plano, a tendência é dispersão.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você tem não é tão valioso quanto tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Não se nasce entre o céu e a terra para estacionar em algumas realizações, sempre haverá mais aventuras para se lançar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, se lance à experiência, este é um momento de ação. Evite ficar contemplando a realidade como se dessa fosse emergir magicamente seu destino. Tudo é ação.