Miley Cyrus se manifesta sobre assassinato de fã brasileiro

A estrela do pop, Miley Cyrus, usou o Twitter para manifestar sua indignação com o assassinato de um de seus fãs no Brasil. Gabriel Carvalho Garcia foi executado em uma barbearia, em Embu das Artes (SP), por um homem encapuzado. O namorado e os familiares de Gabriel acreditam que o crime foi motivado por homofobia.

Na publicação, Cyrus diz estar devastada em saber que um fã perdeu a vida de maneira brutal por causa do ódio, preconceito e injustiça. "Chamar esse incidente perturbador de 'homofobia' seria dizer que o assassino tinha 'medo' de pessoas queer. Essa é a m*rda de uma mentira. O coração desse ser humano era cheio de ódio e raiva", continuou Miley.

I am devastated to find out a smiler has brutally lost their life due to hate, judgment, and injustice! To call this disturbing action “homophobia” would mean that the attacker had a “fear of” queer people. Which is fucking bullshit. This humans heart was full of HATE and ANGER. https://t.co/8mrIe2UtOx — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 26, 2021

A cantora também disse, no post, que quem estava com medo não era o assassino, e sim Gabriel. “É por isso que eu tento lutar contra esse tipo de crueldade com amor e aceitação. A liberdade está no topo das minhas prioridades, e é a razão da minha existência neste planeta. Eu não sei o que faria se isso acontecesse com um dos meus melhores amigos...", escreveu. Miley Cyrus finaliza a publicação dizendo que está com o “coração quebrado” por saber que algo assim tenha acontecido com alguém que a amava.

Bruno Henrique, namorado de Gabriel, também usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. No Instagram, Bruno afirma que Gabriel era o amor de sua vida, com quem tinham um relacionamento há três. Uma pessoa de coração puro, que não tinha maldade com ninguém, que sempre estendia a mão para ajudar o próximo. Hoje fui obrigado a me despedir do amor da minha vida, com muita dor no peito e tristeza", escreveu.