Irreconhecível: Bárbara Evans exibe rosto inchado por causa de tratamento

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/Instagram/Montagem )

Bárbara Evans preocupou seus seguidores nesta segunda-feira (28/06). Nos Stories, a modelo exibiu o rosto muto inchado. A causa do problema é o processo de fertilização in vitro que ela está fazendo para tentar engravidar do primeiro filho.

Uma seguidora perguntou: "Você disse que tem que tomar quatro corticoides por dia, durante sete dias. Vê a diferença? Inchou?", Bárbara respondeu postando uma foto de seu rosto, claramente alterado por conta dos remédios. "Demais, olha eu hoje".

A filha de Monique Evans iniciou o tratamento no início deste mês. Nas redes sociais, Bárbara se colocou à disposição das seguidoras que podem estar passando pela mesma situação: "Para quem está passando pelo mesmo processo: estarei aqui para o que vocês precisarem, contem comigo. Espero, ainda, que se emocionem junto conosco. A partir da próxima segunda-feira (14/06), vou postar um vídeo no IGTV todas as segundas, quartas, sextas e domingos, sempre às 19h. Fizemos tudo com muito amor e carinho, espero realmente poder ajudar com a nossa história".