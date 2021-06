Ator Leonardo Vieira denuncia ameaças de morte por ser homossexual

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @leonardovieiraator / Divulgação)

O ator Leonardo Vieira denunciou no Instagram que recebeu ameaças de morte via direct da mesma rede social. O motivo seria a orientação sexual de Leonardo, assumidamente gay desde 2017. As ameaças e ofensas aconteceram na segunda-feira (28/6), quando foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

"Estou recebendo, no direct aqui do Instagram, ameaças de morte por ser gay", escreveu Leonardo numa imagem publicada no feed do Instagram. Na legenda, ele completou: "Covardes, enrustidos, infelizes, invejosos e frustrados se escondem atrás do suposto anonimato da internet".

Leonardo recebeu apoio de seguidores e colegas nos comentários. A atriz Dira Paes se declarou ao ator: "nós te amamos". O autor de novelas Tiago Santiago aconselha: "Denuncie, amigo! Tem toda a minha solidariedade!"

Em recente entrevista ao O Globo, Leonardo lembrou que teve que se assumir publicamente gay em 2017 ao ser flagrado aos beijos com outro homem por um paparazzi. Ele lamentou que tenha atrapalhado a carreira dele na televisão. Tanto que ele está afastado das novelas desde a bíblica Os dez mandamentos, de 2015.