Martinho da Vila receberá prêmio honorário no Grammy Latino

Cerimônia que vai homenagear Marinho da Vila está marcada para novembro - (crédito: Marcos Hermes/Divulgacao)

A Academia Latina da Gavação anunciou que Martinho da Vila será um dos homenageados no 22º Grammy Latino, edição de 2021 do prêmio que será realizada no dia 17 de novembro no hotel Four Seasons, em Las Vegas. O sambista será agraciado com o Prêmio à Excelência Musical, uma honraria para músicos com valor da obra imensurável para a história da música latina.

Martinho da Vila não será o único homenageado no evento. Também estão na lista os artista: Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Fito Páez, Millie Quezada, Joaquín Sabina e Gilberto Santa Rosa, todos sendo contemplados em excelência musical. Além deles Guillermo “Memo” Acosta e Egidio Cuadrado receberão o Prêmio Curadores (Trustees Award), dedicado a pessoas que contribuíram para a música, mas não por meio de uma carreira musical.

Gabriel Abaroa Jr., presidente e CEO da Academia Latina da Gravação, classificou os artistas como “lendários” no comunicado oficial que revelou os nomes dos homenageados. “Suas realizações notáveis criaram um legado atemporal dentro do mundo da música latina”, afirmou o líder da Academia.

Martinho da Vila é um dos mais importantes artistas da história da música brasileira, tendo uma carreira pautada no samba, mas que passeia pela MPB. Ele já tem mais de 50 anos de carreira e durante esse tempo foi indicado 11 vezes ao Grammy Latino tendo saído vencedor em três oportunidades, a mais recente em 2016 com o disco De bem com a vida ganhando Melhor álbum samba/pagode.