Andressa Urach posta foto sensual e dispara: 'Chega de ser crente feia'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta última segunda-feira (28/06), a modelo e sócia do Miss Bumbum, Andressa Urach, compartilhou um clique através das redes sociais onde posa apenas de biquíni e com asas de anjo douradas.



Na legenda da publicação, ela escreveu que o marido, Thiago Lopes, autorizou a sessão de fotos e que estava a acompanhando no dia. "Trabalho como modelo porque meu marido me apoia, inclusive ele estava comigo no dia que fiz essas fotos para a final do concurso Miss Bumbum Brasil, que acontece dia 05/07. Para quem perguntou sobre essas fotos: sim, meu marido autorizou e aprovou o ensaio", declarou.





Ela ainda continua complementando que é crente e se algum dia o marido mandar ela parar de trabalhar, ela iria respeitar a vontade dele, pois ele é provedor e um "homem bondoso".



"Sobre ser crente: sim, sou crente (continuo acreditando em Jesus). Se o meu esposo algum dia falar para eu deixar de ser modelo, eu vou obedecer, afinal, ele é um bom esposo, ama-me, é fiel, líder e provedor daqui de casa!", continuou Andressa.



A loira ainda reforçou que não precisa ser crente feia, relatando que a maioria das mulheres ficam acomodadas após o casamento. Contudo, ela pede para que as pessoas aprendem a respeitas as diferenças.

"Outra coisa, chega de ser crente feia, depois não sabem porque os maridos abandonam as esposas. A maioria se acomoda depois de casada! Quero e vou ser uma crente que se cuida. Qual foi a parte disso que vocês não entenderam? Quer ser crente feia? Cada ser humano é único e especial da maneira que é! Aprendam a respeitar as diferenças", finalizou.