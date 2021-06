CB Correio Braziliense

(crédito: Thalyta Jubé)

Após um ano e meio com atendimento presencial suspenso devido à pandemia da covid-19, a Biblioteca Salomão Malina retomou, nesta quarta-feira (30/6), as atividades presenciais em Brasília. A biblioteca, localizada no Conic, é mais uma alternativa para estudantes e leitores da cidade. A instituição conta com acesso gratuito à internet e mais de 3,5 mil livros para empréstimo gratuito. O local funcionará das 10h às 16h, sem fechamento no horário de almoço e sem necessidade de agendamento prévio.

No intuito de evitar a proliferação da covid-19 no local, a unidade está adotando uma série de medidas protetivas. Apenas oito pessoas poderão utilizar a biblioteca ao mesmo tempo, mantendo o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na entrada da biblioteca, será aferida a temperatura de cada usuário e haverá orientação para o uso de álcool em gel.

Durante o período em que ficou fechada para atendimento presencial, a biblioteca manteve as atividades on-line. Via internet, estão disponíveis para aquisição 32 títulos sobre assuntos como política, meio ambiente e democracia.