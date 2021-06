Namoro de Rayssa Bratillieri e André Luiz Frambach chega ao fim

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @rayssabratillieri e @andreluizframbach / Reprodução)

Depois de pouco mais de dois anos chegou o fim o namoro dos atores Rayssa Bratillieri e André Luiz Frambach. Os dois fizeram o mesmo comunicado nas redes sociais, deixando os fãs e alguns colegas perplexos. Só a foto mudou, mas elas fazem parte do mesmo ensaio.

"Hoje estamos aqui de coração aberto pra dizer que não estamos mais namorando. Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais", afirma o comunicado, publicado no instagram. Curioso que o texto é escrito na legenda de uma foto em que os dois aparecem juntos e felizes.

"A gente ainda se ama e se admira muito, e o companheirismo e o respeito - que sempre foi a base da nosso relacionamento - jamais se perderá (é verdade esse bilhete)", termina o texto.

Rayssa e André Luiz começaram a namorar quando viveram o par romântico Pérola e Márcio na temporada Vidas brasileiras de Malhação. Depois, eles voltaram a contracenar em Éramos seis, quando interpretaram Julinho e Soraia, que também tiveram um romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Bratillieri (@rayssabratillieri)

O término do namoro dos atores pegou fãs e colegas de surpresa, a julgar pelos comentários nos posts deles. Daniel Rangel, que atuou com a dupla como o Alex de Malhação, exprimiu seu espanto com um "oi?". Fãs chegaram a pedir para que Daniel fizesse alguma coisa, já que nas redes ele e André Luiz parecem bem amigos.