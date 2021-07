Morre Paulo Pompeia, ator que estampou marca de "cigarros de chocolate"

RN Ronayre Nunes

A causa morte de Pompeia não foi informada - (crédito: Reprodução/Instagram/@satedspoficial - Reprodução/Chocolates Pan)

O Sindicato dos Artistas e Técnicos de São Paulo (Sated-SP) informou, pelas redes sociais, que o ator Paulo Pompeia morreu nesta quarta-feira (30/6). Ele foi um dos diretores da instituição. A causa da morte não foi informada.

“Mais uma notícia muito triste, o nosso amigo, ex diretor do Sated-SP, ator, diretor Paulo Pompeia faleceu no dia de hoje. Agradecemos toda a sua contribuição às artes. A ele nosso carinho, respeito e admiração”, diz a nota.

Pompeia ficou conhecido nacionalmente por ser o garoto propaganda da Chocolates Pan, que em 1959 lançou os “cigarrinhos de chocolate”, com o rosto do garoto estampado. Não eram cigarros de verdade, mas davam às crianças a impressão de que os jovens participavam do tradicional “hábito” dos adultos.

Paulo Pompeia (foto: Reprodução/Chocolates Pan)

Importante lembrar que, na década de 1990, os “cigarrinhos de chocolate” foram substituídos por “rolinhos de chocolate”, sendo que Pompeia largava a guloseima da mão nesta nova campanha publicitária.

História

Pompeia foi encontrado pela Chocolates Pan durante um passeio no circo ainda em 1959. Apesar de ter recebido um cachê suficiente para comprar apenas algumas roupas, logo o garoto se tornou um popular rosto no país.

Depois da campanha de chocolates empreendeu trabalhos na televisão. Na década de 1990 o ator fez parte das novelas Perigosas peruas e até Malhação (TV Globo). Na década de 2000, Pompeia foi um dos apresentadores do Telecurso 2000, além do trabalho na Sated-SP.

Em uma entrevista à revista Veja SP, em 2017, Pompeia afirmou que nunca fumou, nem teve o hábito de comer chocolate ao longo da vida.