Xuxa corta relações com Andréa Sorvetão após vídeo polêmico

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Xuxa Meneghel resolveu cortar relações com Andréa Sorvetão. O motivo, de acordo com informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, seria por conta do vídeo irônico que a ex-paquita fez com o marido, Conrado.



Na gravação, os dois pedem para serem patrocinados e se descrevem como um "casal hétero, cristão e tradicional".

O assunto acabou sendo um dos mais comentados nas redes sociais e o vídeo foi bastante criticado por internautas no Twitter, que não curtiram o casal ter levantado a bandeira da sexualidade para se promover.

Depois da polêmica, Xuxa acabou tecendo uma série de críticas a ex-paquita após uma troca de mensagens no grupo do WhatsApp, e Andréa teria ficado surpresa com a atitude da apresentadora, que acabou cortando relações pelas redes sociais.

No Instagram, inclusive, a mãe de Sasha rapidamente deixou de seguir a colega. Meneghel também não segue o marido de Sorvetão.

Na última segunda-feira (28/06), Andréa fez uma postagem um tanto suspeita, alguns internautas consideraram a publicação uma indireta para a eterna rainha dos baixinhos.

"Não se engane, quem gosta de você vê todos os seus defeitos sim, só não os colocam acima do que sente por você.", escreveu a ex-paquita nas redes sociais.

O marido de Sorvetão, Conrado, gravou um vídeo em que mencionar as supostas críticas que a ex-paquita recebeu de Xuxa.

"Em um grupo, a Xuxa fez uma consideração e eu li. Ela disse que o vídeo tinha sido ruim, um vídeo que não soa bem, em tom de ironia, que ela não havia gostado. Então entrei, me retratei, expliquei a ela a razão pelo qual nós tínhamos feito o vídeo e isso deixou a Andréa muito magoada, porque tocou numa pessoa que a gente ama e respeita muito, e que se sentiu incomodada com isso.", disse o cantor.

Confira o vídeo, abaixo:



Entretanto, durante a participação em uma live com a estilista Michelly X, para celebrar os 35 anos do Xou da Xuxa, a apresentadora chegou a mandar uma indireta para o casal, sem citar nomes.

“Por que casais heterossexuais se acham no direito de se meter na vida de casais homossexuais?”, disparou.

“Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Eu penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando eu vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades…”, acrescentou Meneghel.

Veja, a entrevista na íntegra, abaixo: