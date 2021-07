Atriz de ‘Smallville’ é condenada à prisão por envolvimento em culto sexual

RN Ronayre Nunes

Allison Mack após prisão em 2018 - (crédito: Drew Angerer / Getty Images / AFP)

A atriz Allison Mack, 38 anos, foi condenada nesta quarta-feira (30/6) a 3 anos de prisão por envolvimento em um grupo de culto sexual. A atriz teria ameaçado divulgar informações pessoais de duas mulheres que participaram do grupo Nxivm.



Após ouvir a sentença, Allison reforçou um pedido de desculpas a todas as pessoas que foram envolvidas no caso. A atriz também culpou Keith Raniere, o “guia espiritual” do grupo: "Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que as intenções de Keith Raniere eram de ajudar pessoas. Eu estava errada. Eu agora percebo que eu e outras pessoas entramos em condutas criminosas".

Allison já havia se declarado culpada em 2019 após uma prisão em 2018. Entre outros crimes, o Nxivm esteve envolvido em uma rede de tráfico sexual. Em 2019 a atriz fez um acordo com o tribunal federal do Brooklyn, que acabou resultando nessa prisão de 3 anos.

Durante uma década — 2001 e 2011 —, Allison deu vida a Chloe Sullivan, na série Smallville. A produção contava a história da juventude do Super-Homem, e Chloe era uma das melhores amigas de Clark Kent.