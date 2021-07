CB Correio Braziliense

Cantor Mumuzinho participa de live beneficente em 3 de julho, às 18h - (crédito: Divulgação)

Em comemoração ao Dia de Cooperar, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), os cantores Xande de Pilares e Mumuzinho participarão de live para arrecadar recursos e alimentos para instituições sociais. A transmissão ocorre pelo YouTube, neste sábado (3/7), às 18h.

O evento trará a campanha Transformando Desafios em Esperança, que vai ajudar as entidades do Rio de Janeiro afetadas pela pandemia da covid-19. “Neste tempo de pandemia, cuja necessidade de ajuda mútua é ainda mais necessária, o Dia C demonstra todo o seu papel social e comprova que atitudes simples podem mudar o mundo", comenta Vinicius Mesquita, presidente do Sistema OCB/RJ, em material de divulgação.

A edição terá, pela segunda vez, a participação de Xande de Pilares. Em comunicado, o artista demonstra animação em colaborar novamente com a iniciativa, desta vez, com o parceiro Mumuzinho: “A live do ano passado foi muito animada e tenho certeza de que este ano será igual ou melhor, considerando que estarei com meu amigo e irmão Mumuzinho.”

Mumuzinho também ressalta a importância de poder colaborar para difundir uma cultura de cooperação. "Será um dia muito legal com meu parceiro Xande de Pilares, em que poderemos incentivar as pessoas a cultura da cooperação e o social", diz, em nota à imprensa.

Em 2020, o Dia de Cooperar atingiu mais de 7,8 milhões de pessoas com mais de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas pelas cooperativas e voluntários.

Serviço

Live com Xande de Pilares e Mumuzinho - Dia de Cooperar no RJ

3 de julho (sábado), a partir das 18h. Transmissão pelo canal do Sistema OCB/RJ no YouTube. Gratuito.